Metro 5, il Comune di Cinisello propone una nuova fermata presso l'ospedale Bassini

Nel progetto di fattibilità per il prolungamento della Metro 5 (lilla) dall'attuale capolinea Bignami a Monza potrebbe esserci una sorpresa per Cinisello Balsamo.

Stiamo parlando di una sesta fermata presso l'ospedale Bassini (vicino al supermercato Metro e limitrofa a via Gorky), una in più rispetto al progetto fin qui discusso: è questa l'idea portata avanti nei primi giorni di agosto dalla giunta di Cinisello Balsamo.

Infatti, nell'ultima riunione di giunta prima delle ferie estive, è stata votata la presa d'atto del progetto di fattibilità per poi passare alla progettazione vera e propria.

Questa sesta fermata si aggiungerebbe così alle altre cinque previste (tre delle quali su territorio cinisellese): partendo dall'attuale capolinea, la prima è quella del Parco Nord, poi ci sarebbe la new-entry dell'ospedale Bassini, a seguire si passa da Sesto San Giovanni (viale Fulvio Testi-Rondinella), per poi proseguire fino a quella in via Matteotti che porta all'incrocio con la M1 che è previsto a Cinisello-Bettola. Infine il nuovo capolinea che sarà a Monza.

L'idea della nuova fermata presso l'ospedale Bassini parrebbe avere già avuto il beneplacito del sindaco milanese Beppe Sala e sarebbe già stato informato il ministro Graziano Del Rio (come racconta il quotidiano il Giorno). Ma le decisioni più importanti saranno quelle tecniche, per dichiarare la fattibilità di questa aggiunta.