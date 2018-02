Fermato per un controllo in via Fratelli Rosselli, i carabinieri scoprono identità falsa

I carabinieri di Cinisello Balsamo nei giorni scorsi hanno fermato e identificato un uomo straniero, di sera, mentre stava percorrendo via Fratelli Roselli.

I militari, nell'effettuare il normale controllo dei documenti si sono insospettiti alla vista della carta d'identità. Da lì in poi hanno approfondito le rilevazioni di informazioni e hanno scoperto che il documento era un falso.

L'uomo è risultato essere un cittadino della Romania di 33 anni, con residenza a Cornate D'Adda.

Per lui è scattato il fermo per falsificazione di documenti e ora si dovrà difendere da questa accusa nelle sedi appropriate.