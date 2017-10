Il "Gruppo Alpini" di Cinisello festeggia in sfilata l'85° anniversario della sua fondazione

Il "Gruppo Alpini" di Cinisello Balsamo nella settimana da lunedì 16 ottobre a domenica 22 ottobre festeggia l'85° anniversario della sua fondazione (1932, 2017).

Come da tradizione in occasione delle proprie celebrazioni invita tutta la cittadinanza a partecipare a questo anniversario con un segno di tradizione e di festa esponendo alle finestre e ai balconi il tricolore.

Nel pomeriggio di sabato 21 ottobre gli alpini sfileranno partendo da piazza Soncino e attraverseranno via San Paolo, via Verdi, via Rimembranze, via San Martino, piazza Italia, via Cadorna, via Libertà per finire poi in piazza Gramsci.

Chi non avesse il tricolore può andare a ritirarlo pressa la sede degli alpini in via De Ponti 38 (a fianco dell'ingresso del parco di Villa Ghirlanda tutti i giorni dalle 15 alle 18).

Arrivati in piazza Gramsci seguirà il carosello della fanfara alpina.

Giovedì 19 ottobre è stato invece presentato il libro "Alpini di Cinisello Balsamo" presso la Sala dei Paesaggi di Villa Ghirlanda Silva.