Centrodesta in festa, Ghilardi: «Li abbiamo spazzati via», cori e fuochi d'artificio VIDEO

Grande festa notturna per tutto il centrodestra cittadino, coalizione formata da Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, NOI con L'ITALIA, Cittadini Insieme e La Tua Città, dopo lo spoglio del ballottaggio che ha consegnato la poltrona di sindaco a Giacomo Ghilardi.

Prima la gioia dentro al Comune, poi la festa si è trasferita davanti all'ingresso /e successivamente in piazza Gramsci) con l'apertura dello spumante, i cori (il più gettonato è stato "Chi non salta comunista è") e i canti (tra cui il "Bella Ciao" trasformato per l'occazione in "Trezzi Ciao"), hip-hip hurrà, la gioia per la "Trexit" (storpiamento di "Brexit"), e i fuochi d'artificio finali (che ad alcuni residenti non sono piaciuti visto che sono stati sparati bel oltre la mezzanotte).

Proprio Giacomo Ghilardi, dopo aver "sbocciato" uno spumante" tiene un veloce discorso ai militanti presenti: «Li abbiamo spazzati via da Cinisello Balsamo. Finalmente da domani prenderemo questo palazzo e governeremo per il bene di Cinisello e per il bene dei cittadini. Grazie a tutti gli alleati, splendidi alleati, la Lega, la lista civica Cittadini Insieme, La Tua Città, NOI con L'ITALIA, Fratelli d'Italia, Forza Italia: ragazzi abbiamo fatto un'impresa storica. Non solo io, ma tutti noi».

L'insediamento avverrà già nel pomeriggio di lunedì 25 giugno e, al di là del toto-nomi per gli assessorati di una folta coalizione che ora dovrà "accontentare" tutti i vincitori, quel che è certo è che il capitale dei voti della Lega avrà un peso nella scelta delle cariche.

Giacomo Ghilardi, visibilmente commosso e felice dopo lo spoglio, sarà il sindaco più giovane di sempre a Cinisello Balsamo (34 anni).

La festa della coalizione di centrodestra è prevista per la serata di lunedì 25 giugno, in piazza Gramsci, alle ore 21.

