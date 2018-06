E' festa in piazza Gramsci per il centrodestra, "Jack" Ghilardi: «Sarò il sindaco del dialogo»

Nella serata di lunedì 25 giugno si è tenuta la grande festa del centrodestra in piazza Gramsci a Cinisello Balsamo. Musica, tantissima gente e naturalmente c'era lui, Giacomo Ghilardi, il neo sindaco che è riuscito nell'impresa di sottrarre al centrosinistra la città.

Le prime parole del giovane primo cittadino sono state: «Sarò il sindaco del dialogo, mettendo al centro le persone e lavorando per il bene della città».

Una città che la Lega governerà assieme agli alleati tra cui c'è Forza Italia. Non è un caso che alla festa sia stato presente Fabio Altitonante (sottosegretario per Forza Italia in Regione Lombardia): «Dopo 70 anni di sinistra arriva il centrodestra. È il primo passo per dimostrare che c'è un nuovo modello di società: grazie! Da domani al lavoro per i cittadini, con la sinergia tra Comune e Regione, per far tornare vivibili i nostri quartieri».

Il neo sindaco in questi giorni è stato intervistato a più riprese da giornali e tv e alla domanda, postagli da Libero Milano, sulle sue priorità ha risposto: «La sicurezza. Dopo una certa ora passeggiare sulla strada principale di Cinisello è diventato un problema. Poi c'è la questione del rilancio della città che oggi è diventata un dormitorio. e dovremo mettere mano ai numerosi problemi delle periferie».

Intanto ora che prenderà posto sulla poltrona di sindaco ha tra i primissimi compiti quello di formare la giunta, cercando di accontentare le diverse anime che costituiscono una coalizione dalle tante teste (Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, NOI con L'ITALIA, La Tua Città e Cittadini Insieme) di questo centrodestra cinisellese.