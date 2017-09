Festa in via Libertà, l'assessore Catania: «I commercianti "danno colore" al centro»

Sabato 2 settembre si è svolta a Cinisello Balsamo la festa dei commercianti di via Libertà.

Nonostante il tempo quasi autunnale la via si è animata dai commercianti che hanno aperto i loro negozi, dai palloncini colorati, da momenti musicali e aperitivi nei bar.

L'amministrazione comunale invia un sentito «ringraziamento all'associazione dei commercianti locali CBcomm che ha reso possibile l'evento».

Anche l'assessore al commercio Andrea Catania aggiunge: «Questo sabato si è tenuta la festa dei commercianti di via Libertà. Il tempo purtroppo non è stato clemente ma è bastato fare un giro per capire come con l'impegno di tutti è possibile fare grandi cose».

Prosegue Catania: «i negozi aperti, qualche palloncino, i banchetti, gli aperitivi nei bar e qualche momento musicale per dare colore alla via centrale di Cinisello Balsamo».

Poi pensa al futuro: «Sono convinto che questa sia la strada giusta, lavoriamo per ripetere eventi simili a questo, con un occhio rivolto in particolare al prossimo Natale. Grazie ai negozianti e a CBcomm».

Proprio CBcomm dopo l'evento rilancia al prossimo appuntamento che si terrà a ottobre: «Vi aspettiamo anche il 1 ottobre in piazza Gramsci per Cbbau. Una giornata di festa per i nostri amici a 4 zampe e mercatino commercianti».

Gallery