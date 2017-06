Cultura e arte per animare la festa del quartiere Crocetta, ecco il programma

Torna a Cinisello Balsamo “Crocetta in Festa”, il consueto appuntamento organizzato da Marse, Centro Civico di via Friuli (Auser Insieme), Comitati di quartiere e Associazione Polis in collaborazione con l’amministrazione comunale e con diverse realtà e sponsor del territorio.

Da giovedì 6 a domenica 9 luglio una serie di appuntamenti si alterneranno tra Largo Milano e i Giardini di via Friuli.

Per quattro giorni, i giardini di via Friuli saranno animati da numerosi eventi tra musica, concerti, esibizioni, punti ristoro, libri, stand delle associazioni, tombola e la mostra dei beni comuni.

Un ricco programma che, tra i vari appuntamenti, vedrà il concerto della Filarmonica Paganelli, l'esibizione di kick-boxing a cura di Fight Club K.B.K., le serate musicali con Pino e Patrizia, e la jazz music a cura di Vi.Be. Teachers band.

L'assessore alle politiche culturali Andrea Catania spiega: “La festa della Crocetta, quest'anno, rappresenterà un importante appuntamento in ambito artistico grazie alla realizzazione di una serie di opere murarie che trasformeranno il quartiere in una galleria d’arte a cielo aperto e all’inaugurazione del punto di prestito del Fuori Pertini".

Chiude l'assessore: "Un ringraziamento particolare va alle associazioni del quartiere che hanno collaborato alla realizzazione dell'evento”.

Nella giornata di venerdì 7 luglio si terrà infatti lo Street Art tour, in partenza alle 17 da Largo Milano. L'appuntamento, animato dalla musica live della Batmobile di Musicamorfosi, vedrà l'inaugurazione delle nuove opere murarie realizzate nei giorni precedenti da diversi artisti, selezionati grazie al coinvolgimento della galleria milanese Question Mark e tramite un concorso rivolto ai writer locali.

L’evento è stato lanciato dall'amministrazione comunale in collaborazione con l’associazione Marse e con il sostegno di Cap Holding e il patrocinio del Consiglio Regionale della Lombardia.

A essere interessato, sarà l’asse che collega Largo Milano con i giardini di via Friuli, passando attraverso viale Abruzzi e via Sardegna. Numerosi sono stati i privati coinvolti che hanno messo a disposizione i propri muri secondo quanto previsto dal regolamento comunale “Street Art e Muri Liberi”.

Sempre venerdì, alle 18, verrà inaugurato il “Fuori Pertini”. Il nuovo punto prestiti del centro civico di via Friuli che metterà a disposizione degli utenti un ricco patrimonio librario, oltre che l'accesso all'intero sistema del CSBNO.

Una nuova finestra di accesso alla cultura con l'obiettivo di promuovere la lettura per tutte le fasce d'età. Il punto resterà aperto il 13, 20 e 27 luglio dalle ore 16 alle 18.30 e rimarrà chiuso nel mese di agosto.

A gestire lo spazio saranno i volontari di Amici del Pertini e di Villa Ghirlanda Silva con il supporto degli operatori della biblioteca.

L’inaugurazione rientra nell’ambito del progetto Cariplo “Sapere Aude”, che vede come partner l'amministrazione comunale, Marse, Torpedone, Consorzio Bibliotecario e Amici del Pertini e di Villa Ghirlanda, e che si pone l’obiettivo di rafforzare il sistema culturale cittadino nei diversi quartieri della città.