Arriva la 4ª edizione della "Festa delle genti", un’intera giornata all'insegna della solidarietà

Sabato 30 settembre torna la "Festa delle Genti", l’evento proposto dal "Tavolo Povertà" di cui fanno parte 22 associazioni coordinate dall' "Unità di progetto Welfare Generativo" dell’amministrazione comunale.

Un’iniziativa che nasce da una sollecitazione del Decanato cittadino per mostrare il volto più accogliente della città.

L'assessore alle politiche educative Gianfranca Duca spiega: «Obiettivo della festa è la sensibilizzazione della cittadinanza su stili di vita sobri improntati al risparmio e contro gli sprechi e solidali, in una dimensione interculturale».

L'assessore chiude: «E' un'opportunità per far conoscere le diverse azioni intraprese in questi anni sul tema delle nuove povertà, intese come casi di emarginazione sociale, di disagio familiare o di crisi lavorativa».

In questa 4ª edizione, che si svolgerà come sempre in piazza Gramsci dalle 9 alle 14, il programma prevede momenti di intrattenimento quali lo spettacolo di clowneria sul tema del cibo e dello spreco e l'esibizione della band musicale "Vband one".

A ciò si aggiunge una proposta di pranzo per tutti a basso costo preparato dalle donne dell'associazione marchigiani e la presenza del bar equo-solidale aperto per tutta la mattinata e tanto altro.

Al centro culturale Il Pertini è disponibile una bibliografia dedicata agli stili di vita sostenibili integrati da testi relativi anche al tema dell'integrazione e dello sviluppo di comunità.

Il Tavolo Povertà conta sull’appoggio delle associazioni: Acli Circolo Quartiere Garibaldi, Acli Service Cooperativa, Anffas, Anteas, Associazione Banco Alimentare della Lombardia Danilo Fossati Onlus, Associazione La Svolta, Associazione Marse, Auser, Azienda Multiservizi Farmacie, Banco di Solidarietà Paolo Galbiati, Caritas decanale di Cinisello Balsamo, Centro Aiuto alla Vita, Coop Lotta Contro L’emarginazione, Coop Sociale Il Torpedone, Coop. La Cordata, Cooperativa Progetto Integrazione, Corpo Volontari Protezione Civile di Cinisello Balsamo, Croce Rossa Italiana - Comitato Locale di Cinisello Balsamo, Decanato Cinisello Balsamo, Fondazione Auprema Onlus, Fondazione Cumse, Gruppi di Volontariato Vincenziano - Aic Italia, Legambiente Cinisello Balsamo Onlus.