La polizia locale celebra San Sebastiano, festa e controlli a tappeto nei quartieri cinisellesi

Nel tardo pomeriggio di lunedì 20 gennaio a Cinisello Balsamo si è svolta per la prima volta la celebrazione della festa di San Sebastiano, patrono della polizia locale.

In piazza Gramsci è andato in scena lo schieramento dei mezzi della polizia locale alla presenza del sindaco Giacomo Ghilardi, del vice sindaco con delega alla polizia locale Giuseppe Berlino, del comandante della polizia locale Fabio Crippa, del comandante dei carabinieri luogotenente Bernardo Aiello e di una pattuglia della polizia di stato.

A seguire sono partiti i consueti controlli, in particolare nei quartieri che sono stati oggetto di segnalazione da parte dei cittadini. Controlli che hanno riguardato la circolazione stradale, la sicurezza urbana, il presidio del territorio e l'annonaria.

Sono state controllate alcune attività di vicinato che hanno portato a 5 violazioni amministrative per un totale di 5.000 euro; 48 i veicoli controllati con 19 violazioni al codice della strada accertate. Infine è stato recuperato un veicolo risultato rubato.

Sindaco e vice sindaco commentano a una sola voce: «L'attività di presidio del territorio avviato fin dall'inizio legislatura è incessante, periodico e sta portando molti risultati. Per questo motivo non finiamo di ringraziare i nostri agenti anche dedicando a loro un momento di festa, per richiamare il valore del loro impegno ed esprimere vicinanza».

Poi concludono: «Un grazie va anche ai cittadini per la loro collaborazione nel segnalare situazioni di pericolo e criticità. Il dialogo e l'ascolto ci permettono di intervenire con più efficacia».