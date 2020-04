Festa dello Sport, il tradizionale evento cinisellese è rinviato al prossimo anno

Così come per tutti gli altri eventi sportivi, agonistici e non, si dovrà rinunciare anche alla tradizionale "Festa dello Sport" a Cinisello Balsamo.

Lo storico evento cinisellese, fissato per i prossimi sabato 9 e sabato 16 maggio, viene annullato in ragione all'attuale situazione di emergenza, come dispongono i decreti e le ordinanze in vigore.

L'evento ludico-sportivo, che da sempre coinvolge gli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado cittadine, verrà rinviato necessariamente al prossimo anno scolastico 2020/2021.

L'assessore allo sport Daniela Maggi spiega la scelta: «Purtroppo ad oggi è presto per fare previsioni, non possiamo ancora ipotizzare con precisione quali saranno i tempi certi e le modalità di ripresa di tutte le attività sportive».

Prosegue Maggi: «La "Festa dello Sport" fa parte della nostra storia cittadina, ma la priorità è la tutela dei partecipanti. Quello che abbiamo a cuore è la salute di tutti, soprattutto dei più giovani, per questa ragione si è optato per l'unica decisione possibile: rimandare al prossimo anno».

Termina l'assessore: «La decisione è stata condivisa con le Istituzioni scolastiche che, consapevoli del particolare momento, approvano e condividono la scelta, per altro obbligata. Siamo certi che l'edizione del prossimo anno, sarà ancora più attesa, sentita e la più partecipata di sempre.”