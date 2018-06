Ultimo giorno di campagna elettorale per i quattro candidati sindaci, è l'ora delle feste

Ultimo giorno di campagna elettorale a Cinisello Balsamo e la quattro coalizioni che si contendono il governo della città chiudono la loro corsa con quattro feste conclusive nelle piazze cittadine.

Il centrosinistra, che ricandida a sindaco Siria Trezzi, è pronta a fare festa in piazza Gramsci, "prenotata" per una serata danzante dalle ore 19.30 con pasta, birra e ballo liscio. Naturalmente saranno presenti tutti i candidati al consiglio comunale di Pd, La Città Giusta e Cinisello Balsamo Civica.

Sul fronte centrodestra, che candida Giacomo Ghilardi, con la folta coalizione formata da Lega, Forza Italia, NCD, La Tua Città e Cittadini Insieme, il ritrovo per i cittadini è in piazza Costa alle ore 20. Anche qui musica e ultimi comizi elettorali.

Il MoVimento 5 Stelle ha scelto come palcoscenico conclusivo della campagna elettorale la piazzetta in via Frova 24: un "apericena" davanti al bar "Nevada" alla presenza del candidato sindaco Maurizio Zinesi, ma anche dei senatori Alessandra Riccardi e Gian Marco Corbetta, oltre che del senatore Stefano Buffagni.

La coalizione di liste civiche (Alternativa Civica, Aria Pulita e #LaSvolta) che candida a sindaco Luigi Marsiglia ha invece anticipato tutti facendo festa alla discoteca "Zoo Club".