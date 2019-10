Discarica abusiva in viale Romagna, le telecamere hanno filmato chi scaricava i rifiuti

A breve si conosceranno i nomi e i cognomi dei soggetti che nel pomeriggio di sabato 26 ottobre hanno scaricato abusivamente alcuni rifiuti ingombranti in viale Romagna a Cinisello Balsamo.

Sono stati ripresi dalla telecamera posizionata nella zona mentre asportavano da un’auto del materiale e lo collocavano nella pubblica via.

«Sono molto soddisfatto – ha dichiarato il sindaco Giacomo Ghilardi – e sempre più convinto che l’utilizzo delle telecamere, posizionate in zone sensibili della nostra città, porterà in breve tempo risultati tangibili, frutto anche delle azioni intraprese da questa amministrazione per contrastare il degrado».

Prosegue il sindaco: «La tecnologia ci aiuterà a individuare gli incivili che deturpano il nostro territorio. Questo episodio sarà da monito per tutti coloro i quali non rispettano le regole, perché ora chi sbaglia verrà individuato e sanzionato».

La polizia locale, attraverso controlli, appostamenti e ora anche con le 75 telecamere di videosorveglianza, posizionate sul territorio comunale, sta intraprendendo una vera lotta contro l’abbandono dei rifiuti e la creazione, a volte, di vere e proprie discariche.

Conclude il sindaco: «In queste ore sono in corso gli accertamenti, una cosa è certa, i delinquenti che hanno intenzione di mettere in atto simili comportamenti a Cinisello Balsamo non la passeranno liscia».