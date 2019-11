Domenica 17 novembre gran concerto lirico per la serata finale del concorso Licitra

E' tutto pronto per un appuntamento atteso come quello della serata finale del "Concorso Lirico Salvatore Licitra", promosso dall'amministrazione comunale in collaborazione con EquiVoci Musicali e la famiglia Licitra, che si terrà in Villa Ghirlanda domenica 17 novembre.

Giunto alla decima edizione, il concorso è cresciuto in questi anni diventando un punto di riferimento a livello internazionale.

Vi partecipano infatti oltre 100 giovani cantanti da 17 Paesi del mondo e nella serata finale, in forma di concerto, i finalisti si esibiscono di fronte a una giuria di altissimo profilo.

A presiederla sarà infatti Annette Weber, casting director dello Staastoper di Amburgo insieme a Mauro Gabrieli, direttore area artistica e direttore artistico della Scuola dell'Opera del teatro comunale di Bologna, Andrea Cigni, segretario artistico del Teatro Grande di Brescia e regista, Matteo Beltrami, direttore musicale del Teatro Coccia di Novara e direttore d’orchestra, Giuseppe Oldani e Augusto Lombardini (agenzia lirica Music Center), Antonio Spagnuolo, agente lirico di Allegorica Opera Management e Rachel O'Brien direttrice artistica della stagione musicale del Teatro Binario 7 di Monza e di EquiVoci Musicali.

Così proprio Rachel O'Brien: «Il concorso ormai ha una storia e ha lanciato grandi professionisti tanto che alcuni dei nostri finalisti e vincitori sono poi entrati nel circuito dei grandi teatri iniziando una vera e propria carriera internazionale».

Prosegue la direttrice artistica: «Possiamo dunque dire che il Concorso Licitra abbia davvero aiutato le nuove voci per la lirica come ad esempio Gabriele Sagona, Marta Mari, Sara Rossini, Chuang Wang e Jessica Rose Cambio».

Ancora O'Brien: «E’ una bella soddisfazione dal momento che il nostro scopo è proprio quello di offrire ai giovani delle opportunità reali, nella memoria di Salvatore Licitra, grande artista, ma anche grande uomo».

Infine termina: «La serata finale poi è anche un bellissimo concerto che viene offerto alla cittadinanza di Cinisello Balsamo che fin dalla prima edizione ha seguito con passione le varie fasi della manifestazione. Anche quest'anno utilizzeremo la Sala dei Paesaggi in Villa Ghirlanda con un collegamento in streaming nella Sala degli Specchi. Questo perchè il pubblico è sempre molto numeroso e ci spiacerebbe non riuscire ad accogliere tutti».

L'assessore alla cultura Daniela Maggi aggiunge: «Siamo sempre molto orgogliosi di ospitare questo prestigioso concorso nella nostra città e di valorizzare i giovani talenti proventi da tutto il mondo. E' un'occasione per far apprezzare la musica lirica ai nostri cittadini che potranno partecipare all'evento pubblico del gran concerto finale».

L’iniziativa vede anche la collaborazione di diversi sponsor territoriali e della Civica Scuola di Musica realizzando un format integrato e di rete che ha permesso negli anni lo sviluppo e la crescita di questa iniziativa.

L'appuntamento dunque è per domenica 17 novembre alle ore 21 presso Villa Ghirlanda Silva a Cinisello Balsamo. L'ingresso è libero fino ad esaurimento posti.