"Fatti Sentire - Festival della Musica Emergente": svelati i nomi dei dodici finalisti

Dopo il "live" di giovedì 23 maggio presso lo "Zoo Club" di Cinisello Balsamo, sono stati scelti i 12 finalisti che si contenderanno il gradino più alto del podio del 1° "Fatti Sentire - Festival della Musica Emergente Italiana".

Dopo una scrupoloso ed attento ascolto dei brani presentati dagli artisti provenienti da tutta Italia ammessi alla selezione (164) un numero straordinario, ne sono stati selezionati 26 due in più dei 24 previsti in quanto alcuni ex equo hanno portato la commissione ad ammetterli alla semifinale che si è svolta allo "Zoo Club".



Da questa sono usciti i 12 posti disponibili della finale del grande “Live Show” di sabato 8 giugno in piazza Gramsci.

Alla serata allo "Zoo Club" hanno partecipato inoltre alcuni ospiti illustri: Diego Conti (già partecipante ad "XFactor 10" su Sky 1 e all’ultima edizione di Sanremo Giovani nella finale di dicembre 2018 su RAI 1) e "Legno" (il duo indie pop che sta esplodendo nel panorama musicale italiano).

Presente per l'amministrazione comunali alle semifinali anche le assessore Daniela Maggi (nella foto più in basso mentre mostra il pass), Maria Gabriella Fumagalli e Valeria De Cicco (qui sotto tutte e tre assieme in foto allo "Zoo Club").



La finalissima di piazza Gramsci sarà un evento musicale di grande impatto anche scenografico con un grande palco, due megaschermi e uno studio mobile dove sarà presente la radio partner del festival (Cluster Fm Radio).

La serata avrà un pre-show dalle ore 19 con giovani artisti del panorama musicale emergente italiano, un’opportunità più unica che rara per farsi conoscere e di esibirsi davanti al pubblico; dalle ore 21 inizierà la finale del festival che decreterà con le votazioni della commissione artistica il vincitore del 1° “Fatti Sentire”.



I dodici finalisti, provenienti da tutta Italia, canteranno in piazza Gramsci rigorosamente dal vivo, non su una base, e accompagnati da una band di musicisti professionisti sono: Giovanni Dallapè, Nicholas Di Stefano (di Cinisello Balsamo), Lucrezia Pacifico, I giorni Pari, Libero Reina, Stephanie, Clessidra, Simone Cocciglia, Rosa De Pace, Valentina Moro, Davide Ognibene e Pappa.



Inoltre un ospite importante del panorama musicale italiano sarà annunciato a brevissimo e darà ancora più lustro a un evento musicale davvero unico nel genere.

Gli organizzatori (per un evento realizzato in collaborazione con il Comune e la Pro Loco locale) commentano: «Siamo oramai ai dettagli. Vogliamo regalare al pubblico oltre che un evento musicale di altissimo livello una vera e propria festa della “Musica”».

Poi terminano: «Sin dal mattino si potranno assistere a prove tecniche e assaporare come funziona un backstage professionistico con interviste fuori palco. Siamo certi che il pubblico apprezzerà e sarà pronto a sostenere con il loro calore tutti gli artisti in gara».

