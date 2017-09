Memorial Scirea, ecco le finali: Inter-Atalanta e FC Internazionale-Atalanta Bergamasca

Tutto pronto per le finalissime del 28° Memorial Gaetano Scirea che andranno in scena domenica 3 settembre.



Quattro le gare in programma, due maschili e due femminili. Prima si giocheranno le sfide valevoli per l'assegnazione del terzo posto che saranno Juventus-Gamba Osaka per i maschi (ore 20:30) e Orobica Calcio Bergamo/Femminile Tabiago per le femmine (ore 17:15).

A seguire le finalissime con le femmine le prime a scendere i campo nel tardo pomeriggio: Atalanta Bergamasca-FC Internazionale (ore 19:45); dulcis in fundo il match più atteso (la finale maschile) che vedrà sfidarsi Inter e Atalanta.



PROGRAMMA FINALISSIME - DOMENICA 3 SETTEMBRE

Orobica Calcio Bergamo/Femminile Tabiago (ore 17:15) (Finale 3°4° posto femminile)

Atalanta Bergamasca-FC Internazionale (ore 19:45) (Finale 1°2° posto femminile)

Gamba Osaka/Juventus (ore 20:30) (Finale 3°4° posto maschile)

Atalanta/Inter (ore 21:45) (Finale 1°2° posto maschile)

Entrambi i campioni in carica dell'edizione 2016 sono ancora in corsa (Inter e FC Internazionale) e vedremo se riusciranno a riconfermarsi.

Per quanto riguarda il cammino delle finaliste l'Atalanta è sembrata un rullo compressore, asfaltando tutti gli avversari finora incontrati a suon di gol (Tommaso De Nipoti con quattro reti è per ora il capocannoniere del torneo assieme a Bonetti della Juventus, inseguiti da Giovane sempre dell'Atalanta con 3 gol), mentre l'Inter ha sempre vinto di misura tutti gli incontri e col Sassuolo ha dovuto ricorrere ai rigori per il passaggio del turno. Bella la vittoria di misura nella semifinale contro la Juventus avvenuta nella serata di sabato 2 settembre.