Vegas Jones termina la sua tournèe in piazza Gramsci, tantissimi giovani ad aspettarlo

Vegas Jones ha chiuso col botto la sua tournèe di firma copie in giro per l'Italia con la tappa a casa sua, Cinisello Balsamo. Nella serata di giovedì 22 novembre è stato presente in piazza Gramsci, al "Caffè della Piazza" dalle ore 19 al banchetto per vendere il suo ultimo disco "La Bella Musica" e firmare le copie di proprio pugno.

A seguire, dopo le 21, si è tenuto un grande show e ha cantato per la sua "Cini".

Presenti tra le autorità l'assessore Maria Gabriella Fumagalli e il sindaco Giacomo Ghilardi, immortalati nelle foto di rito insieme al rapper.

Proprio Fumagalli, che fu insegnante di Vegas Jones quando lui era uno studente, ha parole al miele per il rapper cinisellese: «Vegas Jones è tornato a casa e regala alla sua città una serata ricca di emozioni. Tantissimi ragazzi come non si erano mai visti hanno dato alla la piazza un volto nuovo all'insegna de "La Bella Musica". Grazie Vegas Jones da tutti noi».