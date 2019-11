Prolungamento della metro 5 fino a Monza, arriva dal ministero la firma della convenzione

Dopo diversi mesi dall'approvazione, da parte dei Comuni e di Regione Lombardia, degli atti propedeutici per il prolungamento della M5, tra cui i vari protocolli d'intesa e la ripartizione dei costi a carico degli enti, finalmente è arrivata la firma del ministero per le infrastrutture e i trasporti per l'approvazione della convenzione per l'erogazione del finanziamento statale di 900 milioni.

Il sindaco cinisellese Giacomo Ghilardi non nasconde la felicità: «Stiamo parlando di un'opera indispensabile e strategica non solo per la nostra città, ma per tutto il Nord Milano. Il prolungamento della M5 verso Monza prevede un tracciato di 13 chilometri e 11 stazione di cui 4 a Cinisello Balsamo: Testi-Gorky, Rondinella-Crocetta, Balsamo-Lincoln, Cinisello Bettola».

Poi prosegue: «Fin da subito ci siamo messi al lavoro per rivedere il percorso della metropolitana e, attraverso la sottoscrizione del protocollo d’intesa del 19 dicembre 2018, abbiamo portato una fermata nel cuore di Balsamo, un punto strategico per la città e a reale servizio della cittadinanza».

E aggiunge: «Il Comune di Cinisello Balsamo ha giocato un ruolo da protagonista nell’aver ottenuto una modifica di tracciato che ha reso lo stesso più efficiente e con una maggiore utilità pubblica. Ora con responsabilità e senza ulteriori ritardi dritti verso l'inizio dei lavori».

Infine chiude: «Grazie a tutti coloro che hanno lavorato per questo progetto; ai parlamentari e al nostro segretario nazionale Paolo Grimoldi».