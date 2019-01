Cinisello Balsamo Cinisello Balsamo / Via Giovanni Frova

430.000 euro destinati alla riqualificazione delle aree gioco per i bambini a Cinisello

La giunta comunale di Cinisello Balsamo, in particolar modo l'assessorato ai lavori pubblici guidato Giuseppe Parisi, sta mettendo in atto una vera e propria riqualificazione totale delle aree gioco della città, nei parchi e in alcune aree cani