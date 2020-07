Ghilardi sul rientro a scuola: «A 2 mesi dalla riapertura mancano ancora regole chiare»

Il sindaco Giacomo Ghilardi polemizza nei confronti del ministero dell'istruzione in vista del prossimo anno scolastico e dopo la pubblicazione delle graduatorie che assegnano i fondi destinate alle scuole (a Cinisello Balsamo arriverà un contributo di 310.000 euro).

Questo il pensiero del primo cittadino cinisellese, che vi riportiamo integralmente qui di seguito:

«Nelle scorse settimane abbiamo presentato domanda per l’assegnazione di fondi strutturali europei per l’adeguamento degli spazi nelle scuole. Ora hanno pubblicato le graduatorie che assegnano a Cinisello Balsamo 310.000 euro, fondi utili e necessari agli adeguamenti richiesti per il rientro a scuola».

«Ma quali adeguamenti? Si parla di metro tra i banchi, del cruscotto informativo che "consentirà di poter definire il distanziamento e di rendere evidente i casi in cui gli spazi non risultino sufficienti" che ancora non c’è».

«Si legge anche di un parere inviato dal Comitato Tecnico Scientifico al ministero che pone attenzione all’obbligo per gli studenti di utilizzare la mascherina sempre quando non seduti al banco, che potrebbe cambiare alcune ipotesi di utilizzo degli spazi».

«Siamo a due mesi dall’inizio della scuola con lavori da eseguire, ma senza regole e linee guida, definitive e certe».

«Dal canto nostro da settimane siamo al lavoro con i tecnici, i dirigenti scolastici e le imprese di ristorazione per studiare metodi, progetti ed eventuali spazi aggiuntivi».

«Nei prossimi giorni definiremo i progetti per utilizzare le risorse economiche. Noi siamo sul pezzo. Ma serve come al solito la chiarezza che oggi, come sempre, manca».