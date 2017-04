Fuorisalone 2017, Fontegrafica apre le porte dal 4 al 9 aprile presentando l'opera 3DBOOK

Anche Cinisello Balsamo tra i luoghi del "Fuorisalone 2017". Fontegrafica, azienda cinisellese leader nella grafica e del design conosciuta e apprezzata per la sua produzione di calendari e libri a edizione limitata, aderisce al Fuorisalone con l'opera 3DBOOK, un'opera in forma di installazione che, attraverso l’arte della stampa in 3D, racconta il sapere del libro.

L'installazione è visitabile dal 4 al 9 aprile 2017 presso gli spazi di Fontegrafica in Via Copernico 19 a Cinisello Balsamo dalle 10 alle 12.30 e dalle 14 alle 18 con ingresso libero.

Mentre la presentazione sarà mercoledì 5 aprile dalle ore 17 alle 19. Protagonista dell'evento è l'opera 3DBOOK creata in 3D dell'artista e docente dell'Accademia di Belle Arti di Brera Alessandra Angelini e ispirata al concetto di libro come simbolo di conoscenza e testimone della storia dell'umanità.

Spiega l'assessore alle politiche culturali Andrea Catania: «Siamo felici di ospitare questo evento inserito nel circuito del Fuorisalone che permetterà di far conoscere e valorizzare ulteriormente una realtà imprenditoriale caratterizzata da un forte spirito di innovazione».

Chiude Catania: «Il progetto è particolarmente interessante, unisce arte e tecnologia, in particolare la creatività dell'artista e la stampa digitale in 3D, due mondi differenti che si incontrano e danno vita all'opera d'arte».

Il risultato è una sintesi fra tradizione e futuro realizzata grazie all’impiego della stampa 3D.

80 lettere sospese nell’aria richiamano l’anima immutabile del libro, vero oggetto senza tempo, sostenute da fili sottili e modellate in diverse dimensioni e forme: da Alpha e Beta fino alla più moderna @, simbolo universale dei nuovi linguaggi digitali.