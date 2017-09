Fratel Meregalli rientra a Cinisello e partecipa all'evento de "L'Officina di Enrico Onlus"

Nella serata di venerdì 15 settembre si è tenuto un incontro in Villa Ghirlanda Silva, organizzato da "L'Officina di Enrico Onlus", con la collaborazione dell'amministrazione comunale e di Anffas NordMilano, a cui ha partecipato anche il missionario Fratel Meregalli, rientrato pochi giorni fa a Cinisello Balsamo per un periodo di riposo.

All'incontro hanno partecipato anche il sindaco cinisellese Siria Trezzi e l'assessore alle politiche sociali Gianfranca Duca e proprio la prima cittadina spende parole al miele per Meregalli: "Che emozione alla serata con Fratel Meregalli e i ragazzi de "L'Officina di Enrico Onlus".

Ricorda Trezzi: "La storia di Fratel Meregalli, uno di quei cinisellesi di cui andiamo più fieri, è per me molto preziosa, intima, autentica, e mi richiama alla mia storia personale e a quando gli venne conferita la Spiga d'Oro insieme a mio padre, nel 1995, ma soprattutto ci mostra una fede e un impegno quotidiani tanto semplici quanto preziosi, da cui non dovremmo mai smettere di prendere esempio".

Meregalli è un missionario del Pime (pontificio istituto missioni estere) e durante la serata ha raccontata la sua esperienza a Eluru, in India. Ora che è in Italia per questo breve periodo l'intenzione è di repertire alcuni fondi necessari per poi mandare avanti il suo progetto di scuola professionale di falegnameria e meccanica in terra indiana.

Chiude Trezzi: "Invito davvero tutti a sostenere e conoscere i progetti de L’Officina di Enrico e di Fratel Meregalli, che si tratterrà a Cinisello ancora per alcuni mesi per raccogliere fondi prima di tornare in India".