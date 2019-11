Paura a Cinisello Balsamo, fuga di gas sotto il condominio: 40 sfollati, famiglie nella scuola

Notte di paura a Cinisello Balsamo. L'allarme è scattato verso le 22, quando i residenti di via dei Partigiani hanno segnalato alle forze dell'ordine un forte odore di gas.

Sul posto sono immediatamente intervenuti tre squadre dei vigili del fuoco, la polizia locale, la protezione civile e il sindaco Giacomo Ghilardi. La perdita è stata localizzata in un tubo proprio all'ingresso del condominio al civico 134, che è stato prontamente evacuato.

Sono state sfollate circa quaranta persone, che sono subito state accolte nella vicina scuola Bauer, dove è stato allestito una sorta di campo di soccorso con brandine e coperte. La protezione civile ha messo in piedi un gazebo per ospitare i soccorritori e gli addetti ai lavori distribuendo acqua e the caldo.

Le operazioni di scavo per risolvere la fuga di gas si sono concluse soltanto verso le 4 del mattino, quando è cessata l'emergenza.

"Un grazie enorme ai Vigili del Fuoco per il tempestivo intervento, alla Protezione Civile che ha allestito il campo e dato ristoro ai cittadini, ai tecnici e alle Forze dell’ordine, Carabinieri, Polizia di Stato e ai nostri agenti della Polizia Locale, che hanno tenuto sotto controllo la situazione", le parole del primo cittadino.