Fuga di gas tra via XXV Aprile e Monte Santo, pompieri, polizia locale e tecnici sul posto

Allarme per una fuga di gas in pieno centro a Cinisello Balsamo nella mattinata di giovedì 10 agosto. Alcuni residenti di via Monte Santo hanno sentito un odore di gas provenire dall'incrocio con via XXV Aprile e hanno avvertito le forze dell'ordine.

Subito sono usciti sul posto i vigili del fuoco della caserma di Sesto San Giovanni assieme ad alcuni uomini del nucleo NBCR (specializzati in casi di incidenti con fuoriuscita di gas pericolosi), la polizia locale e i tecnici dell'azienda del gas.

Da una parte gli agenti della polizia locale hanno bloccato il traffico lungo via Monte Santo e per un tratto di via XXV Aprile, dall'altra i tecnici del gas hanno eseguito alcuni rilievi sia negli edifici limitrofi che direttamente in strada.

Le ricerche sono andate avanti fino a scoprire che la causa della perdita di gas non proveniva da un edificio specifico, ma bensì da sotto la carreggiata.

Si era infatti verificata una rottura di una tubazione del gas sotto la strada che poi è stata riparata dai tecnici del gas.