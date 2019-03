I"Pinguini Tattici Nucleari" scelgono il Pertini per il lancio del loro nuovo video musicale

È stato lanciato nella giornata di venerdì 22 marzo il nuovo video della canzone "Fuori dall'hype" del gruppo musicale "Pinguini Tattici Nucleari", girato presso il centro culturale il Pertini di Cinisello Balsamo nei giorni scorsi.

La scelta della celebre band, formatasi nella Val Seriana, è un nuovo tributo, dopo quello di Caparezza, al nostro centro culturale. Inoltre ricordiamo che, nelle scorse settimane, il cantante Anastasio, vincitore dell'ultima edizione di "X Factor", aveva scelto Villa Ghirlanda per il lancio del suo ultimo brano.

Il filmato dei "Pinguini Tattici Nucleari" mostra alcuni degli spazi del Pertini come la sala bimbi, l'auditorium e le varie corsie.

Attendere qualche minuto: stiamo preparando il video... (0x6fa07e70)

L'assessore alla cultura e all'identità Daniela Maggi spiega: «Ancora una volta la nostra città viene scelta come set per video musicali, un segnale importante che ci riempie di orgoglio e ci sprona a lavorare sempre meglio per presentare servizi e iniziative di qualità che possano rendere più attrattivo il nostro territorio e offrire un'immagine positiva”.

La storia dei "Pinguini Tattici Nucleari" inizia nel 2010, nella Val Seriana, quando cinque adolescenti si radunano per suonare cover di canzoni di chiesa e di cartoni animati rivisitate in versione metal.

Il nome della band si deve alla birra scozzese "Tactical Nuclear Penguin", assaggiata casualmente in una serata trascorsa in un pub.

Dalla pubblicazione del primo disco, "Il re è nudo", alla recente partecipazione alla festa per i sette anni de "La Lettura" del Corriere della Sera, hanno fatto molta strada. Ora un nuovo brano, il cui video è stato girato a Cinisello Balsamo.

Gallery