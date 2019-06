Ancora due raid notturni ai danni di Auser, chiude lo Chalet Svizzero per furti e vandali

Altri due furti nel giro di due giorni (17 e 18 giugno) ai danni dell'Auser di Cinisello Balsamo ed arriva la decisione, da parte del presidente Giorgio Ravagnani, di chiudere lo Chalet Svizzero con tanto di cartello appeso all'ingresso che recita: "Chalet Svizzero Parco di Villa Ghirlanda chiuso a seguito dei numerosi furti e atti vandalici. Possibile riapertura in data da destinarsi".

Ravagnani spiega: «E' deplorevole trovare al mattino quando apri per gestire l'apertura del pomeriggio del centro un tale disastro. Ormai non contiamo più i furti con scasso che abbiamo subito in questi anni di gestione».

Poi prosegue: «Mi spiace, ma l'unica soluzione è mettere un cartello "chiuso per troppi furti subiti"».

I furti e gli atti vandalici ai danni di Auser ormai non si contano più (c'è chi dice 22 volte): è troppo facile per gli estranei introdursi di notte nel centro polivalente, scavalcando il muro di cinta della Villa, e muoversi indisturbati: non ci sono controlli, non ci sono telecamere, basta rompere il vetro di una finestra per entrare o forza la serratura della porta di ingresso principale.

In questi ultimi due raid vandalici gli sconosciuti che sono entrati hanno rubato tutto quello che era presente nel bar (prima effrazione) e hanno devastato gli interni, giocando anche con un estintore (seconda effrazione).

La scritta sul cartello "Possibile riapertura in data da destinarsi" sottintende che lo spazio tornerà fruibile quando l'amministrazione comunale sarà intervenuta sui danni alla struttura e avrà predisposto un sistema di allarme/telecamere per garantire un minimo di sicurezza ad Auser.