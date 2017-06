Furto all'istituto professionale Enrico Falck in via Di Vittorio, rubati dai ladri 7 computer

Furto tecnologico a Cinisello Balsamo, nel distaccamento locale di via Di Vittorio dell'istituto professionale di stato "Enrico Falck" che ha la sede principale a Sesto San Giovanni.

Dei ladri sono entrati, forzando la porta di ingresso, durante lo scorso weekend e, approfittando del fatto che non ci sia installato alcun impianto di allarme, hanno avuto tutto il tempo per guardarsi intorno e decidere cosa rubare.

Hanno frugato negli armadietti e all'interno delle aule (senza trovare oggetti di particolare valore), poi si sono spostati verso il "bottino" più ricco: l'aula di informatica.

Qui hanno smontato e portato via sette personal computer, che rappresenta un dolo importante in termini monetari per l'istituto professionale cinisellese.

Sul furto stanno ora indagando gli agenti del commissariato di polizia di stato di Cinisello Balsamo.

Una garanzia in più contro queste azioni malavitose sarebbe l'installazione di un impianto di allarme collegato alle forze dell'ordine: la decisione (e le spese) in questo caso spetterebbero alla Città Metropolitana di Milano, che è proprietaria del distaccamento cinisellese.