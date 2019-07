Cinisello Balsamo Cinisello Balsamo / Via Monte Santo

Furto al distributore automatico di via Monte Santo, sottratte le monete, un ladro si è ferito

Ladri ancora una volta in azione a Cinisello Balsamo. Stavolta a farne le spese è stato il distributore automatico di alimenti e bevande sito in via Monte Santo, ma anche il ladro che si è ferito e ha perso parecchio sangue durante la fuga con il bottino