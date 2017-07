Fa la spesa per 1300 euro ma ne paga solo 8: 36enne denunciato per furto all'Esselunga

Ha preso un carrello e ha iniziato a riempirlo di generi alimentari, bevande, prodotti elettronici e articoli per la casa per un totale di oltre milletrecento euro. Tutto regolare, solo che ha battuto solo pochi articoli sul spositivo elettronico self-service e quando è arrivato in cassa ha tentato di lasciare il supermercato con uno scontrino di 8 euro. Epilogo? Una denuncia.

È successo domenica mattina all’Esselunga di via Brembo a Monza. Protagonista del fatto un cittadino romeno di 36 anni, denunciato dalla polizia. Ad accorgersi che qualcosa non andava è stato un addetto alla videosorveglianza del supermercato che ha notato il 36enne aggirarsi tra i reparti con aria sospetta senza registrare la merce. Lo hanno seguito fino in cassa dove è stato fermato.

Il personale ha chiesto l’intervento dei poliziotti del commissariato di Monza che hanno accompagnato il 36enne negli uffici di viale Romagna dove è risultato privo di precedenti. Per l’uomo è scattata una denuncia in stato di libertà per il reato di furto.