Ruba un motorino: arrestato pregiudicato

Furto aggravato. È l'accusa a cui deve rispondere un ragazzo di 28 anni, pregiudicato, arrestato dai carabinieri dopo che aveva rubato uno scooter in via Cavour a Cinisello Balsamo.

Il giovane — come riferito dai militari della compagnia di Sesto — è stato fermato da una pattuglia della radiomobile. Aveva appena forzato il bloccasterzo dello scooter e stava per scappare. Non l'ha fatta franca: è stato fermato e arrestato.

Il motorino è stato riconsegnato al proprietario, mentre per il 28enne sono scattate le manette. Nelle prossime ore sarà giudicato dal tribunale.