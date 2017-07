Rubano gli attrezzi da lavoro a un artigiano, ladri sorpresi da un carabiniere fuori servizio

Avevano appena rubato due borse con attrezzi da lavoro a un artigiano di Cinisello Balsamo, pensavano di scappare con la refurtiva ma sono stati fermati dai carabinieri. Epilogo? Per due di loro sorpresi in flagranza sono scattate le manette, mentre per il terzo complice che si è allontanato è scattata una denuncia in libertà per furto. Il fatto è stato riportato dai militari dell'Arma della compagnia di Sesto.

Il furto con le prime luci dell'alba

Tutto è avvenuto intorno alle 5 del mattino di martedì 4 luglio. I ladri sono stati notati da un carabiniere fuori servizio che ha subito allertato la centrale operativa.

L'arresto

Quando le pattuglie sono arrivate in via Paisiello i tre si stavano allontanando con due grosse valigette: due sono stati fermati in flagranza, un terzo è riuscito a scpapare ma è stato fermato poco più in là e per lui è scattata una denuncia. Tutti e tre sono accusati di furto.