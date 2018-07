Rubata la ruota anteriore della ghost-bike che l'ex consigliere PD Magnani dedicò al padre

I vandali colpiscono ancora a Cinisello Balsamo e non hanno risparmiato neanche la bici bianca depositata, nei pressi dell'incrocio che unisce le vie Robecco, Giordano e Rinascita, dall'ex consigliere comunale del Partito Democratico Natascia Magnani che la dedicò a suo padre deponendola sabato 11 giugno 2016.

Nello scorso weekend la bici bianca è stata vandalizzata con il furto di una delle due ruote (quella anteriore) e proprio Natascia Magnani ha commentato: «Arrabbiata e sconvolta da come si possa fare una cosa del genere! Rubata una ruota alla bici bianca in ricordo di mio padre! Non ho commenti educati! Mi vengono in mente troppe cose e la mia lucidità si perde. Ma come è possibile una cosa del genere?».

La bici fu già vittima dei delinquenti quando, pochi giorni dopo la sua posa in città, venne rubata da ignoti e ciò scatenò l'indignazione della cittadinanza.

Anche questa volta i cittadini hanno dato grande prova di solidarietà con messaggi e "abbracci virtuali" a Natascia.