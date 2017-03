Al centro culturale il Pertini arrivano le "Gaming Zone", ecco i tre i giochi da tavolo

Novità al centro culturale il Pertini di Cinisello Balsamo. Da questa settimana è stata introdotta la “Gaming Zone” con i giochi da tavolo.

Oltre agli scacchi, già da tempo a disposizione degli utenti della biblioteca, e dopo l’esperienza dell’International Games Day @your library 2016, anche al Pertini arriva la "Gaming Zone" in cui poter giocare con i tre giochi da tavolo Vudù, Gigamon e Time’s Up Family, messi a disposizione dagli sponsor dell’iniziativa Asterione e RedGrove, aziende che creano e pubblicano giochi da tavolo per tutte le età.

Così Andrea Catania, assessore alla cultura: «Le biblioteche sono un luogo dedicato a tutta la famiglia in cui si può trovare proposte e servizi dedicati all’educazione, all’intrattenimento e all’ampliamento dell’interazione con gli utenti».

Prosegue Catania: «Le "Gaming Zone" si inseriscono in questo ambiente dimostrando che la biblioteca è sempre più punto di riferimento per la comunità oltre che luogo di informazione diventando luoghi di condivisione e confronto, in cui i ragazzi e gli adulti possono trovare occasioni di confronto per promuovere il "consciuous game", il gioco consapevole».

I giochi da tavolo affiancheranno gli scacchi e saranno disponibili al banco prestito dove basterà consegnare la tessera della biblioteca o un documento d’identità. Sono presenti tavoli dedicati al gioco in zona viaggi e tempo libero tutta la settimana.

Chiude Catania: «Con la propria tessera della biblioteca è possibile prendere in prestito i tre giochi e usarli nei tavoli dedicati vicini all'area viaggi e tempo libero, dove si svolge anche l'attività del gruppo di scacchi».