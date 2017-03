Bando della Nord Milano Ambiente, Ghilardi: «Ignorati ed esclusi i disoccupati over 55»

E' stato pubblicato nei giorni scorsi, sui siti del Comune di Cinisello Balsamo e dell'azienda partecipata Nord Milano Ambiente, il testo del bando per l'assunzione di 8 operatori ecologici presso la stessa società in house.

In merito è intervenuto il capogruppo della Lega Nord al Comune di Cinisello Balsamo, Giacomo Ghilardi: «Apprendiamo con parziale soddisfazione la pubblicazione di questa selezione in quanto, se da una parte si dà la possibilità a 8 persone di lavorare presso la società Nord Milano, dall'altra si nega agli over 55 disoccupati di poter partecipare al bando».

Ghilardi spiega: «Si tratta di una fascia di età molto a rischio e, per molti aspetti, più debole che non avrebbe dovuto essere ignorata e messa da parte come è stato fatto in questa occasione».

«Tra i requisiti di ammissione - prosegue Ghilardi - abbiamo infatti il limite minimo di età fissato in 21 anni e il limite massimo in 55 anni. In questo modo si escludono tutti gli over-55 che, a causa della difficile congiuntura economica, sono attualmente privi di un posto di lavoro».

E ancora: «Non credo sia eticamente corretto, soprattutto in un ambito quale la pubblica amministrazione, dimenticarsi di una parte della popolazione che più di altre ha subito i contraccolpi della crisi e della perdita dell’occupazione lavorativa».

«Si tratta di persone - conclude il capogruppo leghista a Cinisello Balsamo - che appaiono sempre più “intrappolate” in un sistema economico che tende a considerare questi individui come "troppo vecchi" per una ricollocazione dignitosa. Inoltre non vogliamo e non possiamo scordare che nella maggior parte dei casi si tratta di "padri di famiglia" sulle cui spalle grava la responsabilità di mantenere l'intero nucleo famigliare».