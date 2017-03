Degrado nel quartiere Robecco, Ghilardi: «Pronti ad agire per difendere il quartiere»

L'accusa dell'opposizione, in particolare del partito Lega Nord a Cinisello Balsamo è chiara: «Nelle ultime settimane il quartiere Robecco di Cinisello Balsamo è tornato a essere la discarica abusiva di anonimi incivili. Tutto questo avviene a causa della mancanza di controllo e di un programma serio di prevenzione da parte dell'amministrazione comunale».

A parlare è il consigliere comunale e capogruppo Giacomo Ghilardi: «Nei giorni scorsi, grazie alle numerose segnalazioni da parte dei residenti, abbiamo appurato che diversi rifiuti industriali e altri tipi di scorie, sono stati scaricati abusivamente nei pressi del quartiere senza che nessuno, per giorni, si attivasse per sgomberarli».

Prosegue Ghilardi: «Purtroppo, tutto questo avviene a causa dell'inciviltà di qualche anonimo che nella totale sicurezza dell'impunità, vista la totale mancanza di controlli da noi più volte richiesti, si permettono di deturpare il nostro quartiere Robecco già salito alle cronache per essere uno dei quartiere più dimenticati di Cinisello Balsamo».

Poi l'accusa: «L'anonimato di questi incivili continua a persistere grazie alla mancanza di controllo di chi un nome ce l'ha: l'amministrazione comunale. Già in passato, cosi come in occasione del "Bilancio Previsionale 2017", da parte della Lega non sono mancate proposte per risolvere il problema attraverso finanziamenti atti a prevenire e contrastare le discariche abusive sul nostro territorio. Emendamenti bloccati dalla burocrazia o bocciati dalla politica la quale risulta essere complice del perdurare del degrado nelle nostre vie e nei nostri quartieri».

Chiude il leghista: «Adesso basta! La Lega Nord è pronta all'utilizzo di tutti gli strumenti in nostro possesso, legali e politici, per difendere il diritto dei nostri cittadini a vivere in una città pulita e decorosa».