La Lega Nord denuncia il degrado nel rione Robecco: «Periferia-discarica, serve rispetto»

La denuncia sul degrado del quartiere Robecco a Cinisello Balsamo arriva dalla Lega Nord e sta già creando un dibattito in città che non ha lasciato indifferente l'amministrazione comunale che ha subito risposto.

Così il consigliere comunale Giacomo Ghilardi: «Biciclette e motorini, parti di automobili, sacchi pieni di spazzatura e barili che potrebbero anche contenere residui industriali. E lo scenario che sono costretti ad "ammirare" i cittadini del rione Robecco, periferia di Cinisello».

Prosegue il capogruppo del Carroccio: «I prati e i campi sono utilizzati come vere e proprie discariche abusive a cielo aperto. E la Lega Nord chiede più attenzione da parte dell'amministrazione».

Attacca Ghilardi: «Nei giorni scorsi, grazie alle numerose segnalazioni da parte dei residenti, abbiamo appurato che diversi rifiuti industriali sono stati scaricati abusivamente nei pressi del quartiere senza che nessuno, per giorni, si attivasse per sgomberarli. Colpa di qualche incivile, che però ne approfitta dato che mancano i controlli».

Chiude il consigliere comunale: «La maggioranza ha bocciato alcuni emendamenti con cui chiedevamo più fondi per contrastare fenomeni di questo tipo. Non ci hanno ascoltato, ma la Lega è pronta all'utilizzo di tutti gli strumenti per difendere il diritto dei cittadini a vivere in una città pulita e decorosa. Cambiare si può? Cambiare si deve. Ci vuole attenzione e rispetto per le periferie».