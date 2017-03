La Lega Nord: “Lo Stato ci deve 2,2 milioni di euro. Incomprensibile non battersi per averli”

“Lo Stato italiano deve al Comune di Cinisello Balsamo, e quindi ai suoi cittadini, la notevole somma di 2 milioni e 200 mila euro. Non lo dice la Lega Nord di Cinisello, ma la Corte Costituzionale che ha quantificato la cifra con una recente sentenza depositata il 6 giugno 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell' 8 giugno 2016”.

A fare emergere la situazione è il capogruppo in consiglio comunale della Lega Nord Giacomo Ghilardi: "Il Comune ha quindi tutto il diritto di vedersi rimborsate queste risorse ma, inspiegabilmente, ha bocciato il nostro ordine del giorno che chiedeva la restituzione del maltolto”.

Ghilardi spiega che la riduzione dei trasferimenti erariali operata con la “spending review” ai tempi del governo Monti è stata "giudicata totalmente illegittima dalla Consulta, la cui sentenza consente ai Comuni di richiedere il rimborso di quelle risorse".

Ma per Ghilardi il Comune di Cinisello non fa quel che deve: “A quanto pare, vista la bocciatura del nostro documento, l’amministrazione comunale non ha intenzione di muovere un dito per ottenere questi soldi".

Prosegue il leader locale del Carroccio: "Non stiamo parlando di una cifra irrisoria, ma di ben 2,2 milioni di euro che servivano e servono ancora oggi al nostro Comune per garantire servizi ai cittadini, alle famiglie, agli anziani e alle imprese e per abbassare l'addizionale IRPEF che la giunta ha colpevolmente aumentato da ben 3 anni e mezzo".

Chiude Ghilardi: "Risorse che avrebbero dovuto essere impiegate a favore dei cittadini cinisellesi e che invece sono finiti illegittimamente nel calderone dello Stato. Se al Governo della città ci fosse stata la Lega Nord avremmo sicuramente battuto i pugni e compiuto ogni azione legale per far rispettare i diritti dei nostri concittadini".