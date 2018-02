Due appuntamenti il 24/2 in Villa Ghirlanda Visita ai giardini e mostra d'arte fantasy

Venerdì 24 febbraio c'è un doppio appuntamento in Villa Ghirlanda Silva. Il primo è una visita teatrale nel giardino, l'altro è una mostra d'arte.

Ma andiamo con ordine, dalle ore 11 alle ore 15 si terrà l'evento "Il Giardino d'Inverno", una visita teatrale con i conti Silva tra arte e natura della loro villa gentilizia.

Per i partecipanti (per informazioni sull'iscrizione si può inviare una maila a segreteria@ retegiardinistorici.com) sarà un’occasione per immergersi nella storia locale e nel verde del magnifico giardino storico, accompagnati dagli antichi proprietari e da nuovi personaggi.

La visita è a cura di Centro Documentazione Storica, in collaborazione con ReGiS e Amici del Pertini e di Villa Ghirlanda.

Alle ore 16 si terrà invece la mostra d'arte fantasy Arcadia, ispirata al giardino storico della residenza.

L'esposizione e la premiazione delle opere realizzate per il concorso artistico Arcadia sono nate per avvicinare i giovani al patrimonio culturale e paesaggistico locale: i giovani artisti hanno saputo reinterpretare il giardino storico di Villa Ghirlanda Silva in chiave fantasy.

La mostra è promossa dal settore cultura del Comune di Cinisello Balsamo con ReGiS, con il contributo di COCEC Consorzio Cooperativo Edilizio Cinisello Balsamo, delle Games Academy di Milano Piola, Sesto San Giovanni e Cernusco sul Naviglio, Arti grafiche Meroni e della Coperativa Il Cubo- corsi e ripetizioni.