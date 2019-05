Nelle case dei cinisellesi arriva il periodico del Comune, Ghilardi: «Accorciamo le distanze»

In questi giorni è in distribuzione a Cinisello Balsamo il primo numero del periodico istituzionale nella legislatura guidata dal sindaco Giacomo Ghilardi dedicato alle attività, servizi, iniziative e progetti che riguardano l'amministrazione comunale.

Il numero è stato redatto nel mese di marzo, ma viene distribuito solo ora, per via dello stop imposto dalla campagna elettorale per le elezioni del parlamento europeo.

A distanza di anni, il Comune torna nelle case dei cinisellesi con uno strumento tradizionale “cartaceo”, per rendere i cittadini più informati e partecipi delle scelte amministrative e raggiungere anche coloro che non utilizzano gli strumenti di comunicazione “digitali”, già messi in campo da tempo (sito, newsletter, Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp).

Il primo cittadino ha motivato così la scelta: «Questa iniziativa vuole essere da parte nostra un ulteriore segnale di avvicinamento delle istituzioni ai cittadini, un desiderio di accorciare le distanze, che si aggiunge alla volontà di mantenere un dialogo costante, già manifestato con l'introduzione di giornate dedicate al ricevimento dei cittadini e di tante altre occasioni di incontro all'insegna delle porte aperte in municipio».

Le pagine del giornale ospitano anche spazi pubblicitari, la loro presenza permette la realizzazione senza alcun costo per il Comune.

A tal proposito il sindaco ha voluto ringraziare le aziende: «Mi fa piacere che alcune realtà del territorio ci abbiano voluto dare fiducia, questo ci permetterà di non gravare in alcun modo sul bilancio comunale».

Chi non lo avesse ricevuto a domicilio nella propria casella di posta può venire a ritirare la copia presso Palazzo Confalonieri o presso Punto in Comune, lo Sportello del cittadino (via XXV Aprile 4).