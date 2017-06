Il ragazzo con lo zaino in piazza San Carlo è cinisellese, «Dipinto come un mostro»

Il giovane ragazzo, apparso su tuttte le testate nazionali e su tutti i tg negli ultimi giorni nel fermo-immagine che per tante ore ha rappresentato quello che è successo in piazza San Carlo a Torino durante la finale di Champions League, è di Cinisello Balsamo.

Si chiama Davide Buraschi, ha 23 anni e di professione è magazziniere. E' proprio lui il giovane a petto nudo con la zaino che è stato accusato di avere provocato il panico per una "bravata" orchestrata assieme ad alcuni suoi coetanei.

Dopo essere stato bloccato e interrogato per dieci ore dalle forze dell'ordine, è stato rilasciato perché senza responsabilità su quanto accaduto.

Il quotidiano La Stampa di Torino lo ha intervistato e qui riportiamo le sue frasi salienti: «Ho sollevato le braccia per cercare di calmare la folla. Volevo far capire che non c’era alcun pericolo, che bisognava stare tranquilli. Ma hanno fatto di me un capro espiatorio. Quelle immagini mostrate in tv e sui siti mi si sono ritorte contro».

Racconta Buraschi: «Mi hanno tenuto in questura per ore. Ho spiegato tutto quello che avevo visto e che ho fatto. È stato terribile. I media hanno fatto di me un mostro, un sobillatore. Hanno cercato di scaricare su di me la colpa di quei 1000 e 500 feriti».

Prosegue il giovane cinisellese: «Eravamo sul 3-1, la delusione era tanta. A un certo punto ho sentito un forte odore. Forse uno spray al peperoncino spruzzato incautamente, forse una fiala puzzolente di quelle che di solito si usano per gli scherzi di carnevale. Non lo so. So solo che intorno a me si è creato un vuoto. Io sono rimasto al centro. Isolato».

