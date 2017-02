Cinisello Balsamo Cinisello Balsamo / Piazza Andrea Costa

Atto vandalico contro la polizia locale, bucate le 4 gomme a una vettura in piazza Costa

Atto teppistico contro la polizia locale a Cinisello Balsamo: a un'auto in pattuglia sono state bucate, usando una lama, le quattro ruote, mentre era in sosta in piazza Costa