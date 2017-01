Guasto alla caldaia alla scuola dell'infanzia Giovanni XXIII, tutto risolto in poche ore

Nella mattina di lunedì 16 gennaio, grazie all’intervento tempestivo da parte dei tecnici del Comune, è stato ripristinato il funzionamento della caldaia della scuola dell’Infanzia Giovanni XXIII andata in blocco nel fine settimana scorso.

Il mal funzionamento è imputabile a una mancanza di pressione visto che la caldaia è stata sostituita lo scorso mese di luglio.

Ai genitori è stata lasciata la decisione se lasciare i bimbi a scuola o riportali a casa, tuttavia già alle ore 9 la caldaia era già nuovamente funzionante.

Nei prossimi giorni la situazione sarà tenuta sotto costante controllo da parte della ditta a cui è stato affidato l’appalto.

Nei due plessi, Giovanni XXIII 1 e Giovanni XXIII 2, la media di bambini presenti è di 17/18 per sezione.

Così l'assessore alle politiche educative Letizia Villa: «Dispiace per il disguido che si è verificato. Fortunatamente tutto si è risolto in modo tempestivo e comunque si è dato ordine alla ditta di mantenere accesa la caldaia in modo continuativo anche stanotte, proprio per poterne verificare il corretto funzionamento dopo l’intervento di ieri mattina (lunedì, ndr)».