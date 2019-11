Identificati i vandali dell'albero di Natale, Ghilardi: «Ragazzata contro il bene comune»

A pochi giorni dagli atti vandalici in piazza Gramsci, con l'albero di Natale deturpato, sono stati rintracciati i protagonisti del raid: i carabinieri sono risaliti a un gruppo di ragazzini cinisellesi che, "per gioco", hanno staccato le palle dell'albero (quelle all'altezza a cui potevano arrivare e le hanno lanciate).

Il sindaco Giacomo Ghilardi interviene e fa la sua riflessione sull'episodio: «Rintracciati i vandali dell'albero di Natale danneggiato, trovati i responsabili del cattivo gesto. Quando lo capiranno che il bene comune è un bene di tutti?».

Prosegue il sindaco: «Quando capiranno che le conseguenze di una ragazzata possono essere molto serie e compromettere il loro futuro».

Poi aggiunge: «Anche per questo motivo non smetterò mai di andare nelle scuole. Non dobbiamo mai smettere di dialogare».

Continua il primo cittadino: «Investire anche solo un minuto di tempo nel parlare con i ragazzi vuol dire provare ad investire sul futuro».

Poi chiude: «Grazie come sempre alle forze dell'ordine che hanno chiuso un altro caso in poco tempo».