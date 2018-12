Torna la luce lungo l'asse della metrotranvia, i residenti erano al buio da oltre un anno

Un regalo di Natale per i cinisellesi residenti nel centro città. Da domenica 16 dicembre è tornata l'illuminazione lungo tutto l'asse di transito della metrotranvia. In particolare nella vie Libertà, Frova, Monte Ortigara, Risorgimento e via Gorki si sono riaccesi i lampioni.

Da oltre un anno, infatti, diversi corpi illuminanti erano spenti e necessitavano di essere sostituiti.

Nella notte tra sabato 15 e domenica 16 dicembre i tecnici di Enel Sole e di Atm, grazie ad un intervento congiunto, hanno risolto il problema che si trascinava da oltre un anno e riportato la luce nelle strade cittadine.

A sollecitare l'intervento l'assessore ai lavori pubblici e all'energia Giuseppe Parisi a seguito delle numerose segnalazioni da parte dei cittadini.

Proprio l'assessore spiega: «Da più di un anno gli abitanti del centro erano al buio, questa situazione non era più tollerabile. Fin dalla mia nomina ad assessore mi sono adoperato perché i gestori che curano la manutenzione del servizio di pubblica illuminazione intervenissero al più presto».

Poi aggiunge: «Abbiamo dovuto attendere la disponibilità dei tecnici di Atm che hanno tolto temporaneamente l'alimentazione della linea 31, ma siamo arrivati alla risoluzione del problema. Una buona notizia per i nostri cittadini».

L'intervento è stato effettuato durante le ore notturne su richiesta dell'assessore proprio per evitare disagi ai cittadini e non creare disservizi agli utenti della metrotranvia.