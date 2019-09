La polizia locale prende casa in Crocetta, giovedì 26 settembre si inaugura il presidio

La polizia locale di Cinisello Balsamo avrà un punto di presidio e di ascolto nel quartiere Crocetta.

Giovedì 26 settembre, alle ore 18, in viale Romagna, verranno inaugurati i nuovi spazi che ospiteranno questo importante servizio fortemente voluto dall'amministrazione comunale di centrodestra per rispondere alle richieste di maggior sicurezza dei cittadini.

Due vetrine che si affacciano lungo viale Romagna che dal lunedì al venerdì vedranno la presenza di un ufficiale e di un agente a disposizione della cittadinanza.

Per la polizia locale il nuovo presidio territoriale sarà anche un punto di osservazione importante per il controllo del quartiere, per garantire sicurezza urbana e favorire una buona convivenza civile.

Il sindaco Giacomo Ghilardi spiega: «I cittadini del quartiere Crocetta da sempre chiedono maggiore sicurezza, la presenza fisica degli agenti servirà a garantire un presidio attento e costante».

Prosegue il primo cittadino: «Questo nuovo spazio rappresenta un avamposto importante in un contesto che presenta diverse criticità».

Poi termina: «La sede di viale Romagna nei prossimi mesi ospiterà anche altri servizi decentrati, dedicati ai cittadini, che stiamo definendo».

Il vice sindaco con delega alla polizia locale Giuseppe Berlino commetna: «Un altro tassello importante che si aggiunge alle scelte che questa amministrazione ha messo in campo sul fronte della sicurezza. Non solo proclami, ma segnali tangibili».

Poi aggiunge: «C'è sicuramente ancora molto da fare, soprattutto in relazione alla necessità di incrementare la dotazione organica di agenti, ma la strada è ormai tracciata. La presenza del presidio sarà di utilità anche ai residenti del vicino quartiere di Villa Rachele».