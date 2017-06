Cinisello Balsamo Cinisello Balsamo / Via Pelizza da Volpedo

La Geico Taikisha inaugura la prima biblioteca aziendale ed entra nel circuito CSBNO

Mercoledì 21 giugno 2017 è stata inaugurata la prima biblioteca aziendale di CSBNO all'interno dell'azienda Geico Taikisha a Cinisello Balsamo in via Pelizza da Volpedo. Questa è una delle prime biblioteche in Italia nate dall'accordo con un circuito interamente pubblico