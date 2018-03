La "Casa della Cittadinanza" prende vita Trezzi: «E' nata dall'amore per Cinisello»

Sabato 10 marzo è stata inaugurata a Cinisello Balsamo la "Casa della Cittadinanza", il nuovo spazio dedicato ai cittadini che si è insediato nella struttura che già ospita il Centro Aggregazione Giovanile Icaro, in viale Abruzzi 11.

Presenti all'inaugurazione anche la prima cittadina Siria Trezzi e altri rappresentanti dell'amministrazione comunale, così come alcune associazioni come la Protezione Civile.

Così il sindaco Siria Trezzi nel presentare il nuovo spazio: «Una casa per ascoltare le idee dei giovani, per il dialogo tra i cittadini e per le loro idee: è la "Casa della Cittadinanza". Una casa costruita con una sola energia: l'amore per Cinisello Balsamo».

Anche la Protezione Civile cinisellese ha commentato: «Sabato 10 marzo ci siamo stati nel quartiere di Crocetta di Cinisello Balsamo per partecipare all’inaugurazione della “Casa della Cittadinanza”, un punto di incontro dedicato a tutti i cittadini che vogliono dare un’aria di rinnovamento alla città. Un grazie al Comune di Cinisello Balsamo e a tutti coloro che hanno dato vita alla “Casa della Cittadinanza”».