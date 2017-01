Inaugurato il "Centro Venus", lo spazio di contrasto alla violenza sulle donne e di genere

All'ospedale Bassini sabato 21 gennaio è stato inaugurato il Centro Venus, il centro di contrasto alla violenza sulle donne e di genere.

Questo centro, creato negli spazi dell'Asst Nord Milano, spiega il sindaco Siria Trezzi, «per la prima volta vede insieme i comuni di Cinisello Balsamo, Bresso, Sesto San Giovanni, Cormano e Cusano».

Prosegue Trezzi: «Il contrasto alla violenza di genere e' uno dei punti centrali del programma di governo dei Comuni dell'ambito ed questo penso davvero sia un momento significativo e importante per il nostro territorio: un nuovo servizio che ci permette di affrontare insieme una emergenza sociale che riguarda tutte e tutti e su cui abbiamo dimostrato di saper fare rete con tutte le istituzioni».

Conclude il sindaco cinisellese: «Ci tengo davvero a ringraziare tutti i soggetti che si sono impegnati a fondo per la realizzazione di questo servizio che, tra le molte attività, prevederà servizi di ascolto, mediazione linguistica, assistenza psicologica e legale, accompagnamento all'autonomia e protocolli medici e infermieristici appositamente approntati per le pazienti e le utenti».

Questo nuovo servizio prevede l’applicazione di un protocollo medico e infermieristico appositamente creato per meglio seguire le pazienti vittime di violenze, anche attraverso una formazione specifica per gli operatori e andrà a sostituire il servizio del centro di via Bologna a Bresso.

La gestione del Centro è finanziata da Regione Lombardia per 40.000 euro, dall’Ambito di Cinisello Balsamo per 39.000 euro e dal Comune di Sesto San Giovanni per 37.000 euro, per complessivi 116.000 euro.