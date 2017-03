Cinisello Balsamo Cinisello Balsamo / Via Carlo Martinelli, 23

Apertura Cofò, Trezzi: «Coworking permetterà di valorizzare l'imprenditorialità giovanile»

Novità assoluta a Cinisello Balsamo: apre Cofò, il primo spazio coworking in città. Il rettore dell'università Milano-Bicocca Cristina Messa: «È un progetto immaginato per i giovani, per favorire la voglia di aggregazione e condivisione di esperienze e idee»