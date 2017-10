Inaugurata sabato l'hamburgeria "Tag" in Villa Ghirlanda, presenti anche Trezzi e Catania

Nel pomeriggio di sabato 21 ottobre c'è stata l'inaugurazione formale del nuovo locale hamburgeria "Tag" che ha aperto i battenti dal 29 settembre nello spazio comunale di Villa Ghirlanda, prendendo il posto del ristorante greco "Argo".

All'inaugurazione sono stati presenti sia il sindaco Siria Trezzi che l'assessore al commercio Andrea Catania.

Proprio la prima cittadina cinisellese commenta: «Con Andrea Catania ho fatto visita a Tag, il nuovo ristorante in via Sant'Ambrogio 5, di fianco al Museo di Fotografia Contemporanea e alla Villa Ghirlanda Silva. Un locale accogliente, giovane e vivace: in bocca al lupo».

Le fa eco Catania: «Gli hamburger sono preparati sulla base di una ricetta personalizzata preparata dalla macelleria Mayer di Cinisello Balsamo e ho trovato un ambiente curato e accogliente. In bocca al lupo per questa nuova attività».