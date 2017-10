Cinisello Balsamo Cinisello Balsamo / Via Edmondo de Amicis

A Cinisello nasce l'Inter Club "Nazzareno Canuti" e festeggia subito il suo primo derby

Nella serata di venerdi 13 ottobre si è tenuta una festa di inaugurazione, presso "la Fiaba", sede della nuova associazione in via Edmondo De Amicis 52. Il Club è intitolato al grande campione Nazzareno Canuti, ex giocatore e difensore dell'Inter degli anni 70/80